La Flama del Canigó es va encendre en memòria de les víctimes de la pandèmia

S.P.

24.06.2020 | 12:43

Malgrat les dificultats provocades per la pandèmia, la Flama del Canigó va tornar a regenerar-se, aquest any, la matinada del 22 al 23 de juny, al cim d'aquesta muntanya que dona títol al llibre més cèlebre de Jacint Verdaguer. I grups de voluntaris i equips de foc la van distribuir arreu dels Països Catalans per tal d'encendre amb ella les fogueres de la nit de Sant Joan. A Terrassa, l'arribada de la Flama del Canigó va ser organitzada per Òmnium Cultural Terrassa i l'Associació Cultural Popular Terrassenca La Xemeneia. Portada des del Coll d'Ares pel Club Ciclista de Castellbisbal, va arribar poc abans de les set de la tarda d'ahir al Raval de Montserrat, on va tenir lloc un petit acte. S'hi va llegir el missatge de la Flama d'aquest any, referit a la situació que estem vivint. "Un cop fort per a tothom, aquí i arreu del planeta. Canvis d'hàbits, increment de les desigualtats, qüestionament de drets i llibertats, pèrdua de gent estimada. Enguany aprofitem aquest moment de l'encesa de la Flama a cada racó del país, no només per reivindicar la unitat de la llengua i la lluita pels drets i les llibertats dels Països Catalans, sinó també per recordar totes aquelles persones que ja no hi són i que trobem i trobarem a faltar. "