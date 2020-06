Solidaritat amb la jove dels ulls cremats

Redacció

22.06.2020

El dijous 11 de juny, Marta Bustos Góngora, terrassenca de 24 anys, va patir un terrible accident domèstic a Seattle, als Estats Units, on viu: li va saltar sosa càustica la cara. Li va cremar els ulls. Una setmana després, familiars i amics de la noia van activar una campanya de captació de diners per pagar els tractaments que necessita la Marta allà, on no té cobertura sanitària. La campanya ha estat un èxit. En poc més de quinze hores, havia recaptat 69.000 euros dels 75.000 que els organitzadors es van marcar com a objectiu inicial. A les sis de la tarda del divendres passat, la xifra superava els 100.000 euros. Ahir, s'apropava als 223.000.

La implicació de milers de persones, entre elles molts terrassencs, ha estat "increïble", com destaca la mare de la noia, Anna. La part important, afegeix: "La Marta es troba bé i està contenta amb els avenços. El seu ull esquerre s'està recuperant més ràpid, però en general la pressió als dos ulls és correcta. Per això, tot i que segueix ingressada, pot ser que passi la primera nit fora de l'hospital molt aviat".

Assolida la xifra de 75.000 euros, la campanya continua. Per què? Anna Góngora ho explica a la web on s'ha dut a terme la iniciativa (www.gofundme) : "Vam posar la quantitat de 75.000 euros sent conscients que probablement el cost seria superior, però volíem ser cautelosos. Encara no disposem del cost complet orientatiu, però sabem que a la Marta l'han intervingut ja quatre vegades i ha passat nou nits a l'hospital. Queden moltes cures, medicaments i intervencions, sense tenir en compte el possible transplantament de còrnia".

La primera factura, afegeix la mare, s'emetrà al final del primer mes. Això, juntament al coneixement d'assessors, permetrà els familiars tenir més informació: "Serem transparents i compartirem amb vosaltres cada despesa. Si amb els diners recollits es cobrissin les despeses completes de la Marta, estem començant a pensar en alternatives per fer-ho arribar a obres socials que tractin temes semblants".

Els interessats poden seguir el progrés de Marta al compte d'Instagram de la seva germana @nataliabustos. La seva mare explica que la noia també anirà penjant coses al seu Instagran, amb l'ajuda de la seva parella, "però menys sovint".

Marta Bustos era veïna del barri de Vallparadís abans de marxar, fa gairebé dos anys, als Estats Units. La jove fa sabons, cosmètica i detergents naturals. El dijous 11 de juny va patir un accident durant la manufactura de material. Potser va baixar la guàrdia, potser es va distreure. Ella no es vol torturar amb les causes. La qüestió és que li va saltar sosa càustica a la cara. Li va cremar els ulls. Està ingressada a un hospital de Seattle. Des d'allà va enregistrar un vídeo que una setmana després de l'accident es va difondre amb un ressó colpidor en el marc de la campanya que van posar en marxa amics i familiars per recaptar fons.

Des de dijous passat a la nit, les aportacions es van succeir: de 2 euros, de 5 euros, de 20, de persones, d'empreses. Marta sent que ha tornat a néixer. Confia molt en sortir d'aquesta situació, en tornar a cuinar, a llegir un llibre enfront del mar a Torredembarra, en prendre de nou les regnes de la seva vida "fins i tot, en el pitjor dels casos, amb una visió molt pobra".