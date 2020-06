Junts per Terrassa demana que s'investigui l'origen de la fortuna reial

Redacció

23.06.2020 | 12:50

El grup municipal de Junts per Terrassa portarà una proposta d'acord de la Junta de Portaveus, que se celebrarà demà, demanant que s'investigui l'origen de la fortuna reial i es depurin responsabilitats legals i polítiques. Segons Junts per Terrassa, "l'origen de la fortuna de la família Reial ha estat sempre un tema prohibit, silenciat pels principals mitjans de comunicació espanyols, les elits econòmiques i encobert pels diferents governs". En la seva proposta aquest grup municipal afegeix que "la monarquia espanyola en els últims 40 anys ha protagonitzat escàndols difícils d'oblidar: viatges secrets a càrrec dels pressupostos de l'Estat, els negocis d'Iñaki Urdangarín i la Fundació Nóos, embolics sentimentals, fills secrets, caceres, etcètera. És el moment d'obrir el debat sobre una institució anacrònica, hereva del franquisme, i que s'ha mantingut al marge de qualsevol control democràtic, impune i immune". Per això, planteja que es demani als grups parlamentaris del Congrés que es replantegin la seva negativa a investigar l'origen de la fortuna del Rei Joan Carles I i demanar al Congrés dels Diputats la convocatòria d'un referèndum per votar el model d'Estat. Junt per Terrassa presentarà a la Junta de Portaveus tres acords més referenciats a la defensa de la unitat de la llengua catalana; de suport al sector cultural; i també, en l'àmbit polític, investigar qui va ordenar i donar cobertura, legal i política, a les actuacions del Grup Antiterrorista d'Alliberament (GAL) arran de les noves informacions sorgides per la desclassificació d'un informe de la CIA que apunta "directament a l'expresident Felipe González com el màxim responsable de la seva creació".