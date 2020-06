Junts per Terrassa acusa Ballart de faltar al respecte a l'oposició

Redacció

23.06.2020 | 16:09

Junts per Terrassa ha criticat aquest dimarts la presencia de Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, en la presentació del futur pla estratègic metropolità que es va celebrar dilluns passat a Barcelona a càrrec de l'Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, acompanyada dels alcaldes i alcaldesses de Granollers, Mataró, Sabadell, Mollet del Vallès, etc. "Volem expressar la nostra sorpresa i malestar per la presència de l'Alcalde a aquest acte i per les informacions publicades segons les quals l'Ajuntament de Terrassa s'hi hauria adherit", diu Junt per Terrassa en una nota. En aquest, sentit la formació assegura que aquest tema no s'ha tractat a cap reunió i que ha estat aquest matí (avui, dimarts) , després de registrar a Secretaria un bloc de preguntes i una sol—licitud d'informació, que des de l'Equip de Govern se'ns ha facilitat la proposta d'acord de participació en el procés "Barcelona demà. Compromís metropolità 2030". "Considerem que és una manca de lleialtat i de respecte molt greu vers l'oposició, les entitats i la ciutadania ja que el debat territorial s'ha de plantejar des d'una estratègia compartida", diu Junts Per Terrassa.