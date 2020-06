Els pastissers encaren la revetlla de Sant Joan amb optimisme

Laura Massallé / Agències

22.06.2020 | 21:02

Els pastissers encaren una bona revetlla de Sant Joan gràcies a la fi de l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus i esperen vendre més d'1,8 milions de coques a tot Catalunya per l'increment de celebracions domèstiques i familiars.

Amb el final de les restriccions de mobilitat a tot Catalunya, ja es permet el retrobament de familiars i amics que viuen a diferents províncies, i també els desplaçaments a segones residències, de manera que el Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu un "clima optimista", que propiciarà "una bona campanya".

En aquestes circumstàncies, el Gremi té previst un lleu increment (d'entre un 1% i un 3%) en les vendes de coques de Sant Joan, superant els 1,8 milions d'unitats venudes a tot Catalunya l'any passat.

Des del Gremi de Flequers i Pastissers de Terrassa i comarca també es mostren optimistes. "Nosaltres estem molt il·lusionats. Amb la nova normalitat o etapa de represa la gent té moltes ganes de retrobar-se i celebrar. És difícil dir quantes coques vendrem però després de tot el que hem passat, creiem que serà una bona campanya. S'han fet força reserves", diu la presidenta, Fanny Novell. "Els flequers i pastissers de Terrassa estan preparats, al servei del ciutadà i treballant molt. Nosaltres apostem per coques elaborades amb totes les garanties i amb matèria prima de primera qualitat", afegeix.

crema, llardons i brioix

Des del Gremi de Barcelona creuen que la limitació de revetlles amb grans aforaments farà que les celebracions siguin més familiars o en grups més reduïts, que "solen apostar per la qualitat de les pastisseries artesanes davant les coques industrials". "Ara és un moment per tornar a certa normalitat, sentir-se optimista i celebrar una data tan nostra com és Sant Joan", explica el president de l'associació, Elies Miró.

La coca de crema, la de llardons i la de brioix amb fruites i pinyons són, per aquest ordre, les que més es vendran aquesta revetlla de Sant Joan. Els professionals també creuen que tindran força sortida les farcides amb nata o trufa.

preus similars als del 2019

El preu d'aquestes postres tradicionals varia en funció de la mesura i el pes però es mantindrà en la línia de l'any passat, amb preus entre els 16 i 35 euros, tot i l'increment del preu del pinyó del país, que ja arriba als 70 euros/kg.

Des del Gremi destaquen que totes les pastisseries aplicaran els protocols de seguretat tant en la producció de les coques com en la seva venda, evitant les cues a l'interior dels establiments i garantint la distància de seguretat.