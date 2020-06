Un cartell "genèric" per a la Festa Major Confinada

Laura Massallé

22.06.2020 | 21:01

La Festa Major de Terrassa 2020 ja té cartell. Enguany, a causa de la pandèmia del coronavirus, la cita se celebrarà en forma de festa major "confinada", quelcom que reflecteix el cartell anunciador, dissenyat per Eduard Tornero, alumne de l'Escola Municipal d'Art i Disseny.

A diferència d'altres anys, l'obra de Tornero no compta amb cap il·lustració. Un fons blanc acompanya unes lletres blavoses sobre uns grafismes de color taronja, lila, turquesa i rosa. Hi destaca, a dalt, en taronja, la paraula "confinada". "Volia fer un cartell genèric i no tan figuratiu. Per això vaig escollir una composició tipogràfica. El grafisme és abstracte. Serveix com a toc de color que mostra el caràcter festiu de la Festa Major", va explicar ahir Tornero, en l'acte de presentació del cartell.

sorpreses

"Enguany tindrem una Festa Major singular. No podrem gaudir al carrer dels esdeveniments culturals propis d'aquesta cita però tindrem una Festa Major especial que no oblidarem", va assegurar Rosa Boladeras, regidora de Cultura. "Hi haurà diverses sorpreses que anunciarem la setmana que ve", va dir.

De l'única activitat de la qual va parlar la regidora va ser l'exposició d'imatgeria festiva de la cercavila de Festa Major que es podrà visitar al Recinte Firal del 5 al 12 de juliol. Un esdeveniment que també té cartell: una obra de Carla Ramon, també alumna de l'Escola Municipal d'Art i Disseny, on el protagonisme recau en el drac de Terrassa, siluetat en color fúcsia, sobre un fons entre verd i groc. "Quan vaig fer aquest cartell no sabia que passaria tot el que ha passat. Per això és un cartell festiu. Estic contenta que l'Ajuntament m'hagi donat aquesta oportunitat i hagi escollit la meva obra per a l'exposició de cultura popular", va assegurar Ramon, que va detallar que el seu cartell estava pensat, en un principi, per anunciar la Festa Major i no la mostra.

Tant Ramon com Tornero han estat acompanyats en el procés d'elaboració dels cartells per Salva Regàs, d'OuYeahStudio, que va comentar que a causa de les circumstàncies actuals, "hem hagut de readaptar-nos al nou format però hem aconseguit cartells que podrien anunciar tant una festa major confinada com una festa major tradicional".

En la convocatòria que va obrir l'Escola Municipal d'Art i Disseny per al cartell de la Festa Major d'enguany es van presentar disset obres, de les quals se'n va fer una primera selecció de sis. Finalment, dos van ser les escollides: una per a la Festa Major Confinada, i l'altra, per a la mostra de cultura popular.