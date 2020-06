Alerta amb els petards i el gel hidroalcohòlic

23.06.2020 | 04:00

Enguany, a les recomanacions habituals per l'ús segur de la pirotècnia s'afegeix un consell eventual derivat de la crisi sanitària: el gel hidroalcohòlic, amb el qual ens rentem les mans sovint, és inflamable. És incompatible amb l'ús del material pirotècnic. Cal anar molt en compte amb això: cal evitar manipular el gel si s'ha de manipular pirotècnia. D'altra banda, els consells generals són els de sempre: no guardar mai petards a la butxaca ni posar-los a prop de la cara ni del cos, llegir les instruccions, recolzar el material al terra en encendre'l (no mantenir-lo a les mans), utilitzar una metxa de cotó, no llançar petards a ningú, tancar portes i finestres de casa i recollir la roba estesa. No hem de posar petards a dins de totxos, ampolles o altres recipients, que es poden trencar i ferir algú. Per descomptat, no hem d'usar pirotècnia a menys de 500 metres de terreny forestal (una distància d'uns deu minuts a peu) ni a dins dels habitatges, i no hem de tocar cap article que no s'hagi encès bé fins que passi mitja hora (i passat aquest temps, és aconsellable mullar el producte amb aigua). No hem de llançar petards des de balcons, finestres o patis interiors d'edificis.