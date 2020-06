Intoxicat en un incendi

22.06.2020 | 16:11

Un incendi va causar una intoxicació el diumenge a la nit en un restaurant del carrer del Periodista Grané. A les 11.15 de la nit, una trucada va informar la policia Municipal que hi havia foc en un restaurant del carrer del Periodista Grané, prop del carrer de Ferran Canyameres. Hi va anar una dotació policial. Una unitat de Bombers va revisar el local i el va ventilar. Segons la policia, sembla que el foc es va originar a la cuina, a una fregidora. Es va donar avís al SEM, i els sanitaris van atendre a un treballador per inhalació de fums. El van traslladar a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa.