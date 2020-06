La flama del Canigó arribarà aquest dimarts al Raval

Redacció

22.06.2020 | 18:33

La flama del Canigó arribarà aquest dimarts, 23 de juny, a Terrassa. Serà a les 5.30 de la tarda. El Club Ciclista de Castellbisbal la portarà fins al Raval de Montserrat; a l'atri de l'Ajuntament es farà la rebuda institucional i es llegirà el missatge de la Flama del 2020. Aquelles persones que ho vulguin podran recollir la flama del Canigó per emportar-se-la a casa perquè un any més cap revetlla se'n quedi sense. Enguany l'arribada de la flama a Terrassa serà diferent. A causa de les recomanacions sanitàries la revetlla popular que organitzava La Xemeneia i Òmnium Cultural Terrassa, on se celebrava un sopar popular, l'encesa de la foguera, ball i concert, no es podrà portar a terme. La flama, que es regenera a les 00?h del dia 23 de juny al cim del Canigó, arribarà a Terrassa gràcies al Club Ciclista de Castellbisbal que un any més aniran fins al Coll d'Ares, punt de partida de la flama del Canigó i baixaran fins a Terrassa. La flama del Canigó arribarà a més de 500 municipis dels Països Catalans.