La Festa Major Confinada ja té cartell

Laura Massallé

22.06.2020 | 13:14

La Festa Major de Terrassa 2020 ja té cartell. Enguany, a causa de la pandèmia del coronavirus, la cita se celebrarà en forma de festa major "confinada", quelcom que reflecteix el cartell anunciador, dissenyat per Eduard Tornero. L'obra no compta amb cap il·lustració. Un fons blanc acompanya unes lletres blavoses sobre uns grafismes amb formes de colors taronja, lila, turquesa i rosa. Hi destaca, a dalt, en taronja, la paraula "confinada". "Volia fer un cartell genèric i no tan figuratiu. El grafisme és abstracte. Serveix com a toc de color que mostra el caràcter festiu de la Festa Major", explica Tornero.

Enguany, la celebració té un altre cartell, el de l'exposició d'imatgeria festiva de la cercavila de Festa Major, que es podrà visitar al Recinte Firal del 5 al 12 de juliol. Es tracta d'una obra de Carla Ramon on el protagonisme recau en el drac de Terrassa.