22.06.2020 | 16:14

Una persona va resultar ferida aquest diumenge en bolcar un tractor a la zona del Camí de Can Curet. Els serveis d'emergències van rebre l'avís a les sis de la tarda. Segons les primeres informacions, el tractor va caure per un talús. Tres dotacions de Bombers van anar al terreny on es va produir l'accident. També s'hi va desplaçar una ambulància. En principi, les lesions de la víctima no semblaven greus.