Més de 200 mil euros per als ulls de la Marta

21.06.2020 | 18:12

La campanya de captació de fons "Salvem els meus ulls" destinada a la cura de les cremades que ha patit a la cara i als ulls la terrassenca Marta Bustos a Estats Units ha arribat als 211.973 euros, quan l'objectiu inicial era de 75 mil. La crida, a través de la web GoFundMe, ha mobilitzat més de 10 mil persones, molt d'elles terrassenques que han respost amb petites i gran donacions. La família no sap encara quin serà l'import total del cost del tractament de la Marta i va fixar els 75 mil euros inicial perquè volien ser prudents, tot saben que el cost final seria segurament més elevat. "Hem rebut preguntes de perquè no hem parat la campanya un cop assolit l'objeciu. La raó és que vam posar la quantitat de 75 mil euros sent conscients que probablement el cost seria superior, però volíem ser cautelosos". Encara no disposem del cost complet orientatiu, però sabem que a la Marta l'han intervingut ja quatre vegades i ha passat 9 nits a l'hospital. Queden motes cures, medicaments i intervencions, sense tenir en compte el possible transplantament de còrnia".

El amics i familiars que han organitzat la campana de captació de fons han fet `públic que la Mata es troba bé i està contenta amb els avenços que s'estan produint en el seu estat. "El seu ull esquerre s'està recupernt més ràìd, però en general la pressió als dos ulls és correcta" Per això tot i que segueix ingressada, pot ser que passi la primera nit fora de l'hospital molt aviat".

De la mateixa manera, la família diu que vol ser molt transparent i "compartirem amb vosaltres cada despesa". I Afegeixen: "Si amb els diners recollits es cobrissin les despeses completes de la Marta, estem començant a pensar en alternatives per fer-ho arribar a obres socials que tractin temes semblants."