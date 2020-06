Dia Mundial de l'ELA

21.06.2020 | 18:49

Avui és el dia mundial de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), una malaltia neurològica que actualment és incurable i que implica la pèrdua progressiva de les cèl·lules que controlen l'activitat múscul voluntària essencial cm parlar, caminar, respirar o menjar. La causa eu provoca l'ELA és un misteri avui en dia i apareix de forma espontània en el 90 per cent les casos; el 10 per cent s'associa a antecedents familiars.

Es tracta de la tercera malaltia neurodegenerativa més comuna i encara que no hi ha un perfil establer clar, s'acostuma a diagnosticar a pacients d'entre 25 i 80 anys, que van a l'especialista després d'observar signes com caigudes, pèrdua de destresa a les mans o alteracions a l'hora de parlar.

El dia mundial d'aquesta malaltia reivindica que cap malalt d'ELA estigui sense un cuidador especialitzat que pugui cobrir les seves necessitats, tenint en compte que aquesta malaltia genera una dependència absoluta del pacient i que moltes famílies es veuen incapacitades per poder ajudar al seu familiar malalt.

El dia mundial pretén donar visibilitat a la realitat d'aquests malalts, 4000 a tot Espanya. Fa pocs dies l'exfutbolista del FC Barcelona i entrenador Juan Carlos Unzúe ha fet públic que és malalt d'ELA, rebent mostres de solidaritat del món de l'esport i també d'altres àmbits. Una lletra L feta amb els dits índex i el polze.

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i diferents polítics locals s'han sumat a la iniciativa.