La tramitació de l'ingrés mínim vital

20.06.2020 | 04:00

Si l'interessat disposa de certificat electrònic o cl@ve, podrà sol·licitar l'ajut a través de la seu electrònica de la Seguretat Social adjuntant també la documentació necessària i emplenant les dades del formulari. En cas que el sol·licitant no compti amb certificat digital o cl@ve, podrà utilitzar el servei habilitat per l'Institut Nacional de la Seguretat Social en la seu electrònica per a la seva sol·licitud sense certificat. S'obrirà un formulari on s'ompliran les dades del sol·licitant i dels possibles beneficiaris que formin part de la unitat de convivència.