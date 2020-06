Un mercat competitiu, segur i solvent

20.06.2020 | 04:00

"Tot i ser un mercat molt llunyà en distància de Catalunya, és un mercat proper culturalment parlant. És un mercat molt recomanable per a les empreses catalanes que tenen un producte innovador i diferenciat. És un mercat fàcil i obert a l'arribada de productes d'arreu del món, per tant molt competitiu. Però també és una bona plataforma d'entrada a tots els països dels sud-est asiàtic amb qui Austràlia manté acords de lliure comerç, inclosos la Xina i Indonèsia, per exemple", descriu la terrassenca Gemma Puig. Austràlia és un mercat molt segur i molt solvent, fins i tot en aquestes circumstàncies actuals, "això es tradueix en el fet que paguen al dia, són escrupolosos en el compliment dels contractes, lleials als seus proveïdors de confiança. És per tant, un mercat on es poden establir relacions comercials de llarga durada", afegeix. "La majoria d'australians estan enamorats de Barcelona, i de l'estil de vida Mediterrani, així que és fàcil establir-hi negociacions i converses. Certament però, exigeix dedicació si es vol treure el màxim partit, i això a vegades vol dir estar disposat a viatjar-hi sovint, mínim un cop o dos l'any, o bé obrir-hi una filial", comenta. "Des de de l'Oficina Exterior de Sydney estem al servei de les empreses per ajudar-les en tots els seus processos d'expansió en aquesta regió del Pacífic. I ara més que mai, mentre duren les restriccions de viatges, cal que les empreses catalanes utilitzin els nostres serveis com un recurs addicional, i què a més està subvencionat, per no aturar la seva activitat internacional en aquells mercats on tot sembla apuntar que tindran una ràpida recuperació econòmica", conclou.