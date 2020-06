La mainada torna als parcs infantils

Laura Massallé

19.06.2020 | 19:53

Després de tres mesos tancats, els parcs infantils de Terrassa ja han començat a obrir. Amb l'entrada a la fase de represa a partir de la mitjanit de dijous a divendres, els nens i nenes ja poden tornar a aquestes àrees de joc i fer ús de tobogans, gronxadors, molles, casetes i balancins, entre altres estructures i jocs pensats per als més petits.

Aquest dijous, l'Ajuntament de Terrassa va començar a habilitar aquestes zones, així com altres espais i elements de mobiliari urbà com els jocs biosaludables i les fonts públiques d'aigua potable, que es reobriran en els pròxims dies. El Consistori recomana i recorda a la ciutadania que utilitzi aquests espais que cal mantenir en tot moment les mesures de precaució necessàries amb especial incidència en la higiene i la distància.

els infants, "els grans herois"

Ahir al matí, a primera hora, tot i que algunes àrees de joc com la del Passeig del Comte d'Ègara i la Plaça Nova encara estaven precintades, altres ja estaven obertes. A la plaça del Progrés, una mare gaudia dels jocs infantils amb la seva filla de dos anys i mig, mentre que un avi vigilava el seu net, que no parava quiet amunt i avall.

"Jo soc auxiliar d'infermeria i he tingut molta feina. Ara estic una mica més tranquil·la i tinc més temps per a la meva filla. Vaig veure a Twitter que avui els obrien i hem decidit venir una estona", explicava ahir Eva Tarrías, veïna de La Maurina. "Com li expliques a una nena de dos anys i mig que els parcs estan tancats? És complicat. Ella no va a l'escola bressol des del març. A casa s'ha portat molt bé. Crec que els herois d'aquesta crisi han estat els nens", assegura. "Quan van dir que els nens ja podien sortir, nosaltres no vam treure-la cada dia al carrer. Si ella estava tranquil·la, aquell dia no sortíem. Potser fèiem una volta pel barri cada dos o tres dies. Tinc una mica de respecte però em sembla bé que ja obrin els parcs infantils. Els nens necessiten socialitzar", afegeix.

"Vivim a la Zona Olímpica però la meva dona ha anat a l'oculista i l'estem esperant aquí a la plaça amb els meus nets", comentava Àngel Roig, mentre feia un cop d'ull al més petit, de 6 anys. "Em sembla bé que els nens ja puguin sortir a jugar als parcs. Penso que la gent serà prudent i no hi haurà grans aglomeracions", deia.

Si a la plaça del Progrés hi havia dues famílies gaudint de l'àrea de joc, a quarts d'onze, als tobogans del Vapor Gran també hi havia uns quants infants.

"Els nens han portat el confinament prou bé però els dos han tingut fases de necessitar veure els seus amics i relacionar-se. Per sort, a casa tenim una mica de jardí", indicava la Cristina, mare de dos nens, de 8 i 3 anys. "Em sembla bé que ja obrin els parcs però penso que hem de ser previnguts. El coronavirus no ha desaparegut. L'experiència que hem passat ens hauria de servir per tenir una mica més de respecte i fer les coses d'una altra manera", opinava. "Hem anat a buscar les coses del meu fill gran a l'escola i quan hem sortit, hem vist que els tobogans ja no estaven precintats. Ens hem parat a jugar aquí perquè no hi ha gaire gent. Si no, hauríem passat de llarg i hauríem intentat venir en un altre moment", assegurava.

En Mimica Krunoslav, veí de Can Aurell, també hi era amb la seva parella i la seva filla, de dos anys i mig. "Ens agrada sortir a passejar i després de tres mesos, ja era hora que la nena tingués més llibertat de moviment. Li hem explicat que hi ha un bitxet, que ens hem de rentar bé les mans, que el 'papá' i la 'mamá' porten mascareta... De mica en mica ho ha anat entenent", destacava. "No sabíem que avui obrien les àrees de joc infantil. Ha estat casualitat. Hem passat per aquí i hem vist que ja no hi havia cintes. Com que no hi ha gaire gent, ens hi hem quedat", deia. "Veig bé que ja es pugui jugar als parcs, mentre hi hagi responsabilitat i mantinguem les distàncies", detallava.

l'alcalde demana prudència

Ahir al matí, ni al Vapor Gran ni a la plaça del Progrés hi havia grans aglomeracions. Dijous a la tarda, cap a les set, en canvi, aquesta última plaça, on una de les dues zones de joc ja no lluïa precintes, mostrava una imatge similar a les d'abans de la crisi, amb cues als gronxadors i al tobogan.

A altres zones de la ciutat, sembla que ja fa dies que alguns van trencar els precintes i jugaven als parcs.

Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, que ha volgut "agrair a totes les nenes i nens i les seves famílies la paciència i el respecte a les restriccions durant aquests mesos", recorda que cal continuar "conscienciats i alerta, prenent totes les precaucions".