Gemma Puig diu que Austràlia és mercat atractiu per a Catalunya.

Gemma Puig directora de l'oficina exterior d'Acció a Austràlia

"Haver de socialitzar-nos telemàticament ens ha apropat més"

Teresa Romero

19.06.2020 | 19:53

La pandèmia mundial del coronavirus ha agafat a la terrassenca Gemma Puig a Sidney on hi viu des què l'any 2015 es va aventurar a establir-se amb el seu marit per assumir la direcció de l'oficina exterior d'Acció de la Generalitat a Austràlia. La crisi epidèmica ha trasbalsat durant uns mesos la seva...