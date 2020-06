Xavi Hernández dona 150 mil euros al Consorci Sanitari

Redacció

18.06.2020 | 20:43

L'entenedor i exfutbolista terrassenc Xavi Hernández i la seva família han fet una donació de 150.000 euros al Consorci Sanitari de Terrassa (CST) en el marc de la pandèmia de la Covid-19. L'ajut servirà per a finançar dues accions. La primera és la producció de les primeres unitats d'un mòdul intel·ligent d'aire (MDI) que ha desenvolupat l'empresa Proton New Energy Future conjuntament amb el CST. El mòdul s'annexa a respiradors convencionals i permet proveir a dues persones al mateix temps utilitzant un sol respirador. Gràcies a la donació d'en Xavi Hernández i família el CST aportarà 40 mòduls al sistema sanitari català, que es distribuiran via Cooperació internacional a països desfavorits i també al Sistema d'Emergències Mèdiques de la Generalitat de Catalunya.

La segona acció que es beneficiarà de la donació és la humanització de l'espai d'Obstetrícia i Sala de Parts de l'Hospital de Terrassa que permetrà adaptar els espais incorporant elements per millorar i personalitzar l'experiència del naixement.