19.06.2020 | 04:00

La Pastisseria, amb sis botigues a la ciutat, té clar la seva política: obrir els 365 dies de l'any. Tot i les restriccions imposades per la situació excepcional, ha seguit al servei de la ciutadania. El negoci en forn i pastisseria s'ha mantingut però el de restauració no. Per això, l'empresa s'ha vist obligada a presentar un ERTO que ja ha començat a aixecar.