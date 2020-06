Els nens ja juguen als parcs infantils

La crisi del coronavirus

L. M.

19.06.2020 | 11:35

Després de tres mesos tancats, els parcs infantils de Terrassa ja comencen a obrir. Tot i que a primera hora d'aquest matí algunes àrees de joc com la del Passeig del Comte d'Ègara i la Plaça Nova encara estaven precintades, altres ja estaven obertes. A la Plaça del Progrés, una mare gaudia dels jocs infantils amb la seva filla de dos anys, mentre que un avi vigilava el seu net, que no parava quiet amunt i avall. A quarts d'onze, als tobogans del Vapor Gran també hi havia uns quants infants. Ni en un lloc ni en l'altre hi havia grans aglomeracions. Ahir a la tarda, cap a les set, en canvi, la Plaça del Progrés, on una de les dues zones de joc ja no lluïa precintes, mostrava una imatge similar a les d'abans de la crisi, amb cues als gronxadors i al tobogan.