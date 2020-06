Operatiu d'extinció d'un incendi forestal al sector de les Martines. alberto tallón Operatiu d'extinció d'un incendi forestal al sector de les Martines.

Una campanya contra incendis "optimista"

Redacció

18.06.2020 | 20:43

ls boscos estan més hidratats que altres anys i per això el risc d'incendi és baix, o moderat per no ser tan optimistes. Això afirma la Generalitat, que fa uns dies va activar, com l'Ajuntament de Terrassa, la campanya de prevenció d'incendis forestals que durarà fins el 15 de setembre, en principi. La...