Campanya de donacions per a una terrassenca a EEUU

19.06.2020 | 10:21

Marta és una terrassenca de 24 anys que fa dos que viu a Estats Units, a la ciutat de Seattle, a la costa del Pacífic. La setmana passada va patir un accident i li va caure sosa càustica a la cara, a ulls, boca i nas. En aquests moment, tal com explica al vídeo, lluita per recuperar la visió a un hospital nord-americà, ja que té les còrnies cremades.

No té assegurança mèdica, perquè legalment no podia disposar d'ella, però tot i haver-ne tingut, segons diu, hi ha moltes afeccions que estan fora de la cobertura. En qualsevol cas, ha d'afrontar un tractament i possiblement un transplantament de còrnia, per la qual cosa necessita ajut econòmic. Diu que l'estat de la pell de la seva cara ha millorat molt, però ha de seguir lluitant per recuperar la visió. Alguns metges li diuen que podria recuperar una petita part de la seva pròpia visió i que ha de confiar en els avançaments tècnics.

Una amiga seva, l'Anna, ha organitzat una campanya de recaptació de fons a la web gofoundme, per ajudar-la en el seu procés de recuperació. La campanya té com a objectiu inicial assolir la xifra de 75 mil euros. Molts terrassencs han col·laborat ja.

Les donacions es poden fer a través de la pàgina web www.gofundme.com