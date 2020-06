Avui s'obren els parcs infantils

19.06.2020 | 04:00

Els més petits i els que no ho són tant, podran tornar a jugar als parcs infantils de la ciutat amb l'entrada en la fase de represa a partir d'aquesta mitjanit declarada per la Generalitat de Catalunya. L'Ajuntament està habilitant aquests espais, així com altres espais i elements de mobiliari urbà com els jocs biosaludables i les fonts públiques d'aiguapotable, que es reobriran en els pròxims dies. L'Ajuntament recomana i recorda a la ciutadania que utilitzi aquests espais que cal mantenir en tot moment les mesures de precaució necessàries amb especial incidència en la higiene i la distància. Feia més de tres mesos que aquests espais tan especials estaven tancats per la crisi del coronvirus. Des d'aquest matí ja es pot tornar a gaudir d'uns parcs que es podran usar sense restriccions.