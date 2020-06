Accident de dos cotxes a l'avinguda del Vallès amb una persona ferida

18.06.2020 | 20:43

Una persona va resultar ferida el dimecres a la nit en un accident de trànsit a Can Parellada. El sistema 112 i diversos testimonis van alertar la Policia Municipal a les 10.45 de la nit: havia tingut lloc un accident de circulació a l'avinguda del Vallès, en direcció Nord, a l'alçada del carrer de França. Van anar al lloc dues dotacions policials.

Dos vehicles havien col·lidit i una persona havia resultat ferida. Sembla, segons les informacions policials, que l'accident va tenir lloc quan els dos vehicles circulaven paral·lelament i un d'ells va girar a l'esquerra, no podent evitar xocar amb l'altre. Van arribar dues ambulàncies i dues unitats de Bombers. Els sanitaris van atendre la persona ferida, que va ser traslladada a MútuaTerrassa. Els agents van donar avís a Egarvia per retirar els vehicles, i a Eco-Equip per netejar la calçada. El trànsit es va restablir una mitja hora després del xoc.