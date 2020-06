Terrassa participa en la Setmana Europea de l'Energia Sostenible

18.06.2020 | 10:50

Del 22 al 26 de juny se celebra la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, promoguda des de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN) i a la qual se sumen ajuntaments, entitats, empreses i ciutadania que aposten per un nou model energètic. Terrassa participa enguany amb un programa d'activitats virtuals, que van començar el dimecres 17 de juny i finalitzaran el dia 26. L'objectiu és sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de la transició energètica, encaminada a construir un model que sigui més sostenible, descarbonitzat i democràtic.

La programació recull els tallers virtuals del Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Diputació de Barcelona, que han fet en coordinació amb la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. També inclou webinars, organitzats per la Cecot, per introduir conceptes com l'autoconsum fotovoltaic i la mobilitat elèctrica, a més d'altres recursos i activitats online, amb l'objectiu d'informar sobre l'estalvi i l'eficiència energètica (tallers en línia, exposicions virtuals, jocs educatius per a petits i grans, reptes per resoldre en família, aplicacions interactives i materials

audiovisuals...).

El programa ja es pot consultar a la web de Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa, a www.terrassa.cat/mediambient. La difusió es farà per l'agenda digital de l'Ajuntament i per les xarxes socials de Medi Ambient: Instagram (@terrassamediambient), Twitter (@trsreciclabe) i Facebook (@Terrassareciclable).