No s'han de relaxar les mesures de seguretat sanitària

Ahir es van sumar onze nous morts per la Covid-19 a Catalunya.

17.06.2020 | 20:44

La relaxació en les mesures no implica que la pandèmia de la Covid-19 hagi finalitzat. En absolut. Hi ha un fort temor, plenament justificat, als rebrots. Des de la Generalitat es recorda en la necessitat de mantenir un 1,5 de distància social, l'ús de mascaretes i també mantenir l'hàbit de rentar les mans. Són unes mesures que no deixaran d'existir mentre es mantingui aquesta situació.

Mentrestant, continua havent cada dia víctimes mortals per Covid, i ahir s'han sumat onze nous morts, de manera que ja són 12.480 persones les que han mort a Catalunya a causa del coronavirus.

positius

També segueix havent-hi casos positius diagnosticats en algunes de les més de 1.000 residències que hi ha a Catalunya, 44 de les quals encara estan en una situació greu pel que fa a contagis, 279 tenen algun contagi i 777 estan lliures de virus.

El ministre de Sanidad va anunciar ahir que es preveu ampliar les proves PCR als contactes directes de les persones infectades, encara que no tinguin símptomes i va indicar la necessitat de "reforçar els serveis de salut pública, amb més recursos i mitjans" i el Sistema Nacional de Salut.

El Servei Català de la Salut (Catsalut) preveu dotar l'atenció primària amb 20 milions d'euros per reforçar-la a la tardor, en previsió d'una possible segona onada de la Covid-19, segons va informar ahir el director de CatSalut, Adrià Comella.