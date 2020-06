Salut inicia la campanya d'estiu amb un reforç de sanitaris

Redacció

17.06.2020 | 20:44

Serà el primer pla de salut estival amb la pandèmia. El Departament de Salut posa en marxa el Pla d'estiu d'enguany en un context de particularitats derivades del coronavirus. La Generalitat afirma que reforçarà la plantilla amb 436 professionals en l'atenció primària. El SEM també serà reforçat.

"Durant l'estiu, el conjunt de la xarxa sanitària s'organitzarà per a donar la resposta adequada a les necessitats de la ciutadania, tenint en compte la necessitat del descans dels professionals, del tot imprescindible després de la intensa activitat que s'ha dut a terme els darrers mesos", diu el departament, que xifra en 7,7 milions d'euros els diners destinats al reforç de la plantilla en l'atenció primària. Enguany, afegeix, hi haurà una inversió addicional de 5 milions que es sumen als 2,7 milions previstos.

"Aquest any es vol intentar tornar a l'activitat d'altres estius, però haurem d'estar en alerta constant davant la possible aparició de rebrots. Una època singular en què es treballarà en la detecció ràpida de casos per tal d'aturar la transmissió de la pandèmia", destaca Adrià Comella, director del Servei Català de la Salut. Aquest servei advoca per mesures alternatives per a garantir l'atenció: reforç de l'atenció al domicili, facilitant l'accés al centre d'atenció primària (CAP) més proper, i potenciació d'eines d'atenció no presencial com La Meva Salut i l'eConsulta.

Segons Salut, es vetllarà perquè els centres d'atenció primària mantinguin la seva activitat fins a les vuit de la tarda. Les franges horàries s'adequaran "per a realitzar una major intensitat d'atenció programada" i també es durà a terme "atenció continuada i urgent". Les funcions dels centres variaran "per a poder fer front a l'aparició de rebrots localitzats i també al turisme, que previsiblement serà més local que internacional". L'activitat hospitalària es mantindrà de manera similar a l'any passat.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) també reforça el dispositiu aquest estiu amb 24 unitats addicionals de suport vital bàsic i avançat. Així s'ampliarà la cobertura a les zones de costa.

El Departament de Salut ha presentat #Tria/Salut, una campanya de conscienciació per informar de les mesures de prevenció i protecció habituals durant els mesos de calor i la necessitat de prevenir els contagis del coronavirus. Aquest estiu "el que no volem és un altre cop de calor. Ni quedar-nos deshidratats. Ni tornar a estar, una altra vegada, tots confinats a casa", destaca Rosa Romà, directora de l'Àrea de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut. La campanya inclou recomanacions davant les altes temperatures. També recorda la importància d'hidratar-se.

perill

Es recomana als ciutadans que davant l'aparició de qualsevol símptoma relacionat amb coronavirus contacti amb el 061 SALUT Respon. A més, s'insisteix en el fet que les altes temperatures poden suposar un perill per a la salut i agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació i esgotament. "L'objectiu és transmetre els consells específics de l'estiu, com són refrescar l'ambient i fer servir crema solar; però també cal continuar respectant les distàncies, rentant-se les mans, posant-se la mascareta i no compartir ni estris, ni beguda, ni menjar", recalca Romà.

Si l'exposició a temperatures molt altes es prolonga, la temperatura del cos pot elevar-se a nivells perillosos i es pot patir un cop de calor. L'any 2019 es van notificar sis casos de cop de calor amb tres persones que van acabar perdent la vida. "Són defuncions que considerem evitables. Hem de saber transmetre a la població els missatges clau de prevenció, protecció i alerta, especialment en moment d'onada de calor i així ho venim dient des de fa anys", afirma Xavier Llebaria, director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).

Beure molta aigua, protegir-se del sol amb crema solar, evitar les altes temperatures, ventilar i refrescar les llars i supervisar els infants a l'aigua són alguns dels consells de la campanya.