Les sancions per la Zona de Baixes Emissions, des del 15 de setembre

Les sancions per la Zona de Baixes Emissions, des del 15 de setembre

17.06.2020 | 20:44

Barcelona i altres quatre ciutats de la seva conurbació que integren la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de les Rondes començaran a multar el proper 15 de setembre als cotxes i motos més contaminants que tenen prohibit circular en aquesta àrea de dilluns a divendres feiners de set del matí a vuit de la tarda. L'entrada en vigor del règim sancionador de la ZBE Rondes de Barcelona, que integren Barcelona, l'Hospitalet, Cornellà, Sant Adrià de Besòs i Esplugues, estava prevista per al passat 1 d'abril, però va ser suspesa per la pandèmia de coronavirus i l'estat d'alarma.

El vicepresident de l'Àrea Metropolitana de Barcelona Antoni Poveda, va anunciar ahir que el règim sancionador començarà el 15 de setembre per a motos i cotxes sense etiqueta ambiental de la DGT, que s'estima que són el 3% del parc que circula per la ZBE, i que s'han consensuat ajornaments per a les moratòries que responen a la nova situació.

moratoria

Així, per als autònoms amb rendes baixes s'amplia el llindar econòmic a partir de el qual es poden acollir a la moratòria si tenen cotxe o moto, de 1,1 vegades l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) a 2 vegades l'IPREM , i es prolonga fins a l'1 d'abril de 2021. Per a les furgonetes, camions i autocars als quals no els correspon etiqueta ambiental, també s'amplia la moratòria fins a l'1 d'abril de 2021, 1 juliol 2021 i 1 de gener de 2022, respectivament.