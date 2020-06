Isaac Albert sobre l'oposició: "Necessitem el seu talent"

J. A.

17.06.2020 | 20:44

El soci de Govern de Tot per Terrassa, Esquerra Republicana, ha mostrat un to dialogant i ha intentat rebaixar la crispació existent entre el partit que lidera Jordi Ballart i les tres forces de l'oposició. La tensió ha provocat que PSC, Junts per Terrassa i Ciutadans hagin abandonat el Pacte de Ciutat. Han deixat de treballar en les seves comissions i han evidenciat el seu terrible malestar amb les polèmiques entre TXT i el PSC. ERC-MES ha intentat mantenir-se de perfil i quedar al marge de les formes aspres que envolten aquest enfrontament polític. Dimarts al vespre, el líder d'aquesta formació i primer tinent d'alcalde, Isaac Albert, va intentar reconduir la situació en l'assemblea oberta organitzada per aquest partit per passar balanç al primer any de mandat. Albert va voler estendre la mà a l'oposició poques hores després que Junts per Catalunya i Ciutadans prenguessin la mateixa decisió presa pel PSC dies abans de deixar de treballar en el Pacte de Ciutat.

És evident que sense les forces de l'oposició sembla difícil que aquest gran acord de futur de Terrassa pugui arribar a bon port. Després del compromís polític, ara s'ha de començar a dibuixar aquest full de ruta ciutadà post-Covid-19.

Isaac Albert va posar èmfasi en la participació del Pacte de Ciutat, on es necessita l'ajuda de tothom per construir "un present i un futur compartits" que facin de Terrassa la ciutat que tots volem. El primer tinent d'alcalde va anar més enllà en les seves reflexions. "El moment que vivim és un moment molt important, i hem de tenir la capacitat i la generositat de fer aquest treball conjuntament. La construcció de la ciutat és conjunta, podem governar sols, però no volem i no podem construir la ciutat de present i futur sols", explicava Isaac Albert en referència a la caiguda del pacte de ciutat per part dels partits de l'oposició. "Mai Terrassa ha necessitat tant el seu talent. La Covid-19 ha fet evidents les nostres febleses, cal respondre-li amb tot el nostre potencial", sentenciava Albert.

Les afirmacions d'Isaac Albert són tota una declaració d'intencions. Malgrat que la situació s'ha tensat cap de les dues parts: equip de Govern i oposició, han trencat definitivament ponts i per tant hi ha marge per poder intentar reconduir una situació que realment és límit.

balanç

El Pacte de Ciutat va ser un dels protagonistes involuntaris en l'assamblea virtual en la que ERC-MES va analitzar el primer any de Govern amb TXT. L'assemblea, en què van participar els cinc regidors i regidores a l'Ajuntament, Isaac Albert, Pep Forn, Teresa Ciurana, Ona Martínez i Carles Caballero, va ser dirigit per la presidenta de la secció local d'Esquerra a Terrassa Xènia Albà.

L'assemblea va començar amb les cinc intervencions de cada regidor on van exposar els principals canvis realitzats durant aquest primer any a les seves respectives àrees. Posteriorment a la intervenció dels cinc, es va fer un torn obert de preguntes on la ciutadania va poder preguntar tot allò que volien saber sobre la feina feta des del govern municipal durant aquest primer any al capdavant. Albert va exposar que "impulsar el canvi polític que necessitava Terrassa era tot un repte, un canvi per la ciutat i a favor de la seva gent, buscant noves formes de governar i un nou projecte de present i de futur. Un any després, amb la crisi del coronavirus, l'obligació de governar i fer participar a tothom d'aquest canvi és una responsabilitat".