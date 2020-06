Fem Estiu proposa 200 activitats culturals fins al setembre

Laura Massallé

17.06.2020 | 20:44

L'Ajuntament de Terrassa vol que aquest estiu sigui un dels més potents que ha viscut la ciutat a escala cultural. Per això la campanya Fem Estiu 2020 incrementa el nombre d'activitats respecte a edicions anteriors i presenta una programació amb prop de 200 actes distribuïts per tots els districtes de la ciutat. De la música clàssica, a la moderna, passant pel teatre, el cinema, el circ o els tallers de diferents temàtiques culturals. Centres cívics, biblioteques, escoles, museus, equipaments esportius i molts altres espais acolliran activitats pensades per a tots els públics des d'aquest divendres, 19 de juny, fins ben entrat el mes de setembre.

"La cultura és un dels sectors que més està patint la crisi actual. Pel Govern municipal la cultura és una prioritat perquè ens fa lliures, ens fa iguals i és també un motor de promoció econòmica i dinamització de l'activitat. Penso que les administracions públiques estem en deute amb el sector, que ens ha fet més agradable aquest confinament. En aquest sentit, volem que aquest sigui un dels estius culturals més potents de la història de Terrassa", va assegurar l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart, en la presentació de la campanya, que va tenir lloc ahir.

Un gran nombre d'entitats participen en el programa, que inclou algunes activitats que no s'han pogut celebrar aquestes últimes setmanes a causa de la pandèmia de la Covid-19 i d'altres de noves, a més de cicles i festivals com el VII Festival d'estiu de la Seu d'Ègara, el XIII Cicle Sons del Temps, el V Festival Didó, i una nova edició del Jazz a la fresca, entre altres.

"Són activitats de tota mena, per a públic de totes les edats i condicions, inclusives, accessibles, que tenen en compte la perspectiva de gènere, sostenibles i que no només es faran al centre de la ciutat sinó a tots els districtes", va destacar Ballart. De fet, s'ha buscat que els espais i itineraris de la programació siguin físicament accessibles. A més, en alguns actes s'ofereix la possibilitat d'interpretació en llengua de signes catalana sota demanda.

"Tenim un gran compromís per ajudar a tirar endavant aquest sector i també per oferir activitats a totes les persones que aquesta temporada, de juny a setembre, estaran a la nostra ciutat. És per això que el Fem Estiu multiplica aquest any les seves activitats gairebé per quatre", va manifestar, per la seva banda, la regidora de Cultura, Rosa Boladeras. Per a l'edil, es planteja "un nou model per a la ciutat, que integra als col·lectius professionals i es presenta de forma transversal, fent xarxa i en el màxim d'espais de la ciutat".

"Des de l'administració volem refermar el nostre compromís. No defallim en la nostra lluita per reconèixer la cultura com a dret fonamental. La cultura és font d'empatia, d'amor, de canvi, de creixement, de dignitat i d'igualtat", va assegurar Boladeras.

Des del Servei de Cultura de l'Ajuntament expliquen que si bé "en anys anteriors el Fem Estiu no mirava tant cap a potenciar la xarxa o la indústria cultural de Terrassa", la present edició de la campanya focalitza la seva mirada i dona el protagonisme als artistes i entitats de la ciutat.

Quant a mesures de seguretat, des de la regidoria de Cultura asseguren que "totes les activitats estaran completament sustentades en els protocols que pertoqui". Des del Servei informen que tot "el que estem programant ho estem fent de la mà del Servei de Prevenció de Riscos i seguint totes les ordres ministerials i de la Generalitat".