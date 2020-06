El Centre Dental Les Escoles organitza un concert solidari

18.06.2020 | 04:00

El Centre Dental Les Escoles ha programat un concert solidari a favor de l'entitat Som Riures, una associació sense ànim de lucre, formada per professonials de diferents sectors, amb l'objectiu de fer arribar l'assistència odontològica a persones sense recursos. A més, realitza una tasca de divulgació en prevenció en salut bucodental. El concert serà una Gala Lírica, on es podran sentir grans clàssics de l'òpera interpretats per Joan Martínez i Laia Camps. Es podrà veure a la web lesescoles.com el 21 de juny a les 19 hores