Ballart anuncia per Twitter que demà obren els parcs infantils

La crisi del coronavirus

18.06.2020 | 13:04

Els municipis de la Regió Sanitària de Barcelona ja tenen permís per obrir els parcs infantils després de més de tres mesos precintats per evitar la propagació del coronavirus. A preguntes de diversos ciutadans, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha anunciat mitjançant el seu compte de Twitter que a Terrassa els nens i nenes ja podran gaudir d'aquestes àrees de joc a partir de demà, 19 de juny. En altres municipis de la zona, com Barcelona, els parcs infantils també obriran demà.