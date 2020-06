Accident a l'avinguda de Jaume I

18.06.2020 | 21:08

Avui, poc abans de les nou del vespre, s'ha produït un accident greu a l'avinguda de Jaume I en la confluència amb el carrer de Prat de la Riba. S'han vist implicats dos vehicles, un Golf de color gris i un Peugeot de color blanc. No es coneixen detalls de l'accident, però tot indica que un d'ells circulava per l'avinguda Jaume I i l'altre travessava o s'incorporava procedent de Prat de la Riba. Tot i que hi ha alguna persona atesa al lloc dels fets, no es coneix a hores d'ara el nombre de ferits ni el seu estat.