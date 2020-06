Tres escoles de Terrassa, premiades pel CAC

17.06.2020 | 10:40

Les escoles Abat Marcet, L'Avet i Creixen de Terrassa han estat premiades pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) en la dissetena edició dels Premis el CAC a l'escola, que fomenten l'educació en comunicació audiovisual en l'àmbit escolar.

El CAC ha premiat 17 treballs audiovisuals elaborats per estudiants, escoles i instituts i que reflexionen, entre d'altres temes, sobre l'experiència de viure sense mòbil o xarxes socials, o sobre la immigració. Els treballs premiats també han proposat reflexions sobre temes com la convivència social, immigració, recreació històrica, biodiversitat als patis escolars o la música de les pel·lícules sobre els camps de concentració nazis.

Dels 17 premis, 11 són per a centres educatius, 3 per alumnes de batxillerat i 3 més per al professorat.

En la categoria de centres educatius han quedat en primera posició, l'escola Abat Marcet, en l'etapa de segon cicle d'educació infantil i primer cicle d'educació primària, i i L'Avet, en l'etapa de cicles mitjà i superior d'educació primària. L'escola Creixen de Terrassa ha guanyat el segon premi en l'etapa d'educació secundària obligatòria i FP bàsica.