Terrassa avança aquesta mitjanit a la fase 3

La crisi del coronavirus

17.06.2020 | 17:10

Era una decisió cantada. Barcelona, la seva àrea metropolitana i Lleida passaran a la fase 3 de la desescalada a partir d'aqueta mitjanit, segons s'ha decidit aquesta tarda en una reunió bilateral que han mantingut el ministre de Sanidad, Salvador Illa, i la consellera de Salut, Alba Vergés. El propi Illa, pel matí, ja havia anunciat que és donaven tots els condicionants pel canvi de fase. Amb aquesta decisió, tota Catalunya és situa a fase 3 abans de que finalitzi el proper diumenge l'estat d'alarma. Així, des de demà ja llibertat de moviment per tota Catalunya.

En la fase 3, l'última abans d'entrar a l'anomendada "nova normalitat", desapareixen les franges horàries i per tant ja no hi haurà unes hores concretes del dia reservades a un col·lectiu determinat. Tot i això, s'hauran d'extremar les mesures de seguretat i d'higiene amb els grups vulnerables. També contempla que podran obrir els establiments i locals comercials amb independència de la seva superfície útil d'exposició i venda sempre i quan es limiti el seu aforament al 50%. A més, les terrasses a l'aire lliure podran obrir al 75% de la seva capacitat i estarà permès el consum a la barra sempre que es garanteixi la distància de seguretat.