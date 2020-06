Que podem fer en fase 3?

La crisi del coronavirus

17.06.2020 | 19:54

La fase 3 incorpora certes novetats a les normes de comportament i conducta que imposa la desescalada. De totes maneres, hem de prendre una certa distància, ja que és molt probable que la Generalitat, en poc temps imposi noves normes que complementin les genèriques.

En espera de les novetats, tinguem en compte el següent:

Hostaleria: Els restaurants i bars, podran reobrir a condició que no sobrepassin el 50 per cent de l'aforament interior i es pot ampliar l'ocupació de les terrasses a un 75 per cent. Les barres de bar es poden tornar a utilitzar mantenint la distància de seguretat.

Reunions: Les reunions de família i amics poden ser de fins a 20 persones.

Discoteques: Poden obrir, però no es pot ballar a la pista.

Franges horàries: Desapareixen.

Mobilitat: Ens podem moure per Catalunya sense restriccions. Podrem sortir de Catalunya quan decaigui l'estat d'alarma.

Enterraments: Les vetlles poden acollir 25 persones en interiors i fins a 50 a l'aire lliure.

Casaments: Igual que altres celebracions com bateigs i comunions es poden celebrar amb un màxim de 150 assistents a l'aire lliure i 75 en espais tancats si els espais no superen la meitat de l'aforament permès.

Religió: Els centre de culte poden acollir el 75 per cent de l'aforament amb les mesures generals d'higiene i distància.

Laboral: S'establiran protocols de reincorporació presencial a les empreses, amb horaris esglaonats i promovent mesures de conciliació. Es potenciarà el teletreball i si no és possible, les mesures de distància, protecció i higiene. Els congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i actes en general, no podran superar el nombre de 80 assistents.

Comerç: els comerços poden omplir el 50 per cent de l'aforament. Als centres comercials, que ja poden obrir, es pot utilitzar les zones comunes i recreatives, tot i que l'aforament també està limitat al 50 per cent. Els mercats a l'aire lliure podran incrementar la seva activitat fins a assolir el 50 per cent de les parades o augmentar la superfície que permeti una distància similar entre parades.

Cine, teatre i auditoris: Els cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similar d'espectacles es podran portar a terme amb un màxim de 800 espectadors, el doble dels permesos a la fase 2. La condició és que els assistents han de romandre asseguts i respectant la distància de seguretat.

Museus i biblioteques: els museus i sales d'exposicions disposaran del 50 per cent del seu aforament i els grups seran de fins a 20 persones. Les biblioteques podran acollir activitats culturals i d'estudi, sempre amb un màxim del 50 per cent d'aforament.

Ciència i innovació: Es podran celebrar seminaris, congressos i fires científiques o d'innovació sempre que es respecti la distància social i es garanteixin els protocols de seguretat amb menys de 80 persones.

Hotels i allotjaments turístics: Augmenta l'aforament al 50 per cent. Les activitats d'animació i classes seran amb 20 persones i preferentment a l'aire lliure.

Platges i lleure a l'aire lliure: Es permet el bany a la platja amb condicions de seguretat i distància social. Els parcs temàtics i de lleure a l'aire lliure no podran superar les 800 persones. Zoològics i aquaris obren amb el 50 per cent de l'aforament i un terç a les atraccions i llocs tancats. Les activitats de temps lliure par a la població infantil i juvenil no superaran els 200 participants en l'aire lliure i 80 en espais tancats als quals es pugui garantir mesures de seguretat. Es podran realitzar activitats de turisme actiu i de natura per grups de fins a un màxim de 30 persones i es permet la realització de l'activitat de guia turístic amb cita prèvia i amb grups de no més de 20 persones.

Esport: Les lligues no federades poden fer entrenaments en grups de no més de 20 persones. Els gimnasos poden acollir fins a un terç del seu aforament. S'autoritzen espectacles i activitats esportives en espais tancats (esports sense contacte o amb risc de contagi moderat). El públic estarà limitat a una persona epr cada 20 metres quadrats.

Jocs i apostes: Els locals de joc no podran superar el 50 per cent de l'aforament ni les 50 persones en total.

Transport públic: Tots els serveis al 100 per cent amb les normes bàsiques de prevenció.

Transport marítim: S'aixeca la prohibició de no embarcar passatgers als ferris, en funció de l'evolució dels paràmetres sanitaris i, a més, s'autoritzen les activitats nàutiques de lleure.