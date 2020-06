El Vallès Occidental pacta el seu full de ruta per sortir de la crisi

La crisi del coronavirus

16.06.2020 | 15:28

El Consell d'alcaldies del Vallès Occidental ha aprovat per unanimitat el pla de reconstrucció de la comarca davant la crisi generada per la Covid-19. A banda dels representants municipals, al Consell d'alcaldies també hi han assistit, en una reunió telemàtica, representants de les entitats socials, econòmiques i universitats del territori. Els documents aprovats seran el full de ruta a seguir pel conjunt de la comarca per tal de poder reconstruir una comarca on els Ertos han afectat més de 93.000 persones i on una de cada tres persones assalariades es troben a l'atur o afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació. Ignasi Giménez, president del Consell Comarcal, ha manifestat aquest dimarts que l'aprovació d'aquest pla "n'evidencia una reflexió important: el paper clau que juguen els ajuntaments en aquesta crisi per la seva proximitat. Per això és clau que augmentin les seves competències i recursos".