Tot per Terrassa pregunta per un viatge de l'Alfredo Vega

15.06.2020 | 21:38

Tot i les declaracions i encreuament de retrets a les xarxes i les crides a la responsabilitat dels partits, Tot per Terrassa i PSC continuen la seva guerra particular (picabaralles de partit segons l'alcalde Ballart). Tot per Terrassa ha presentat cinc preguntes al Grup Municipal Socialista relacionades amb un viatge realitzat des del dia 2 de juny fins ahir pel regidor socialista Alfredo Vega.

Les preguntes són les següents:

- El regidor Sr. Alfredo Vega, ha estat els darrers dies absent o de viatge?

- Aquesta situació ha estat comunicada en temps i forma, segons les normes vigents per a les persones membres de la Corporació Municipal?

- En cas que hagi estat absent de la ciutat, així com de les seves funcions institucionals a l'Ajuntament de Terrassa, a quina zona o regió ha estat o està actualment? Per quins motius?

- En funció de quina hagi pogut estar aquesta zona o regió, compleix les regulacions i limitacions de l'actual estat d'alarma dictat pel Govern Espanyol?

- En funció de quina hagi pogut estar aquesta zona o regió, cal activar algun dels mecanismes previstos de prevenció de riscos, especialment pel que fa a mantenir una quarantena per tal d'evitar riscos de salut per a les persones? Ha estat comunicada en temps i forma la situació per tal de facilitar el compliment de les normes vigents?

Les preguntes de Tot per Terrassa han estat interpretades al PSC com una acció de pèssim gust per part de Tot per Terrassa, ja que, des del partit diuen que l'Alfredo Vega ha realitzat un viatge per un assumpte familiar molt greu i que ha complert tots els protocols sanitaris i va explicar la situació verbalment a una reunió de Pacte de Ciutat a l'alcalde Ballart, al tinent d'alcalde i líder d'Esquerra Republicana, Isaac Albert, i al coordinador, Isidre Colás.

Tot per Terrassa ha preguntat, no obstant això, per escrit al grup municipal del PSC, des d'on s'assegura que l'Alfredo Vega, que tornava ahir del seu viatge a l'estranger, respondrà a les preguntes formulades.