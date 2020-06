Terrassa pot avançar dijous a la fase 3 del desconfinament

J. A.

15.06.2020 | 21:38

El canvi de fase en el procés de desconfinament, que sempre ha estat asimètric, ha provocat i segueix provocant cada cop més mal de caps a la ciutadania. Els canvis de criteri segueixen generant sorpresa. Si la setmana passada des de la Generalitat es defensava la necessitat de ser prudents i no avançar més ràpidament del previst per arribar a la fase 3 a la nova gran Regió Sanitària de Barcelona, que inclou Terrassa, i Lleida, ara es pretén aconseguir reduir en quatre dies els terminis previstos. El comitè del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) va aprovar ahir, a proposta del Departament de Salut, demanar al Ministerio de Sanidad que autoritzi que Barcelona i la seva àrea metropolitana i Lleida avancin dijous a la fase 3 de la desescalada. Cal recordar que Sanidad ha acceptat sempre totes les propostes plantejades per Salut en el desconfinament.

La decisió, que va avançar diumenge el president de la Generalitat, Quim Torra, que ja va demanar que Barcelona i Lleida passessin a l'última fase de la desescalada sense esperar que finalitzi l'estat d'alarma, s'ha adoptat després d'analitzar les dades epidemiològiques que evidencien que les regions sanitàries de Barcelona i la seva àrea metropolitana i Lleida presenten un risc baix de contagis. D'aquesta manera, a partir de dijous, si el ministeri ho autoritza, ja estaria permesa la mobilitat entre totes les regions sanitàries de tot Catalunya ja que tot el territori ja es trobaria en fase 3. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que la setmana passada va mostrar el seu enuig amb el departament de Salut per no proposar que Barcelona passés a fase 3 a partir d'avui dilluns, va declarar ahir que confiava que la ciutat pogués progressar a aquesta fase abans del cap de setmana ja que els indicadors epidemiològics de la ciutat eren tan bons com els d'altres regions sanitàries que han passat a fase 3.

diversos factors

Fonts del departament de Salut han recordat que l'avançament d'una fase a una altra de qualsevol territori es basa en la conjunció de diversos factors, com l'evolució a la baixa dels factors de risc epidemiològic, bàsicament la incidència de nous casos i la taxa reproductiva efectiva. També es valora que la capacitat de l'atenció primària per diagnosticar i fer seguiment dels nous contagis amb la disposició de proves PCR.Tot això ha fet possible que la Generalitat ha valorat que "aquest sigui el moment per fer aquest nou avançament de fase".