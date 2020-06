"La pandèmia ens ha fet millor govern i millor Ajuntament"

Laura Massallé

15.06.2020 | 21:38

El 15 de juny de 2019 es constituïa el Consistori per al mandat 2019-23. Jordi Ballart prenia possessió com a alcalde i posteriorment conformava un nou equip de govern, amb TxT i ERC-MES. Des dels seus inicis, el nou executiu municipal es va presentar com un govern progressista, d'esquerres i on la ciutadania estigués al centre de totes les decisions i polítiques empreses. Jordi Ballart creu que l'executiu municipal ha estat fidel a aquestes idees.

"Ara fa un any estava claríssim que tocava fer un canvi en profunditat a l'Ajuntament i a la ciutat. TxT i ERC-MES vam recollir aquesta ànsia de canvi i renovació i avui, Terrassa té un Govern Municipal sòlid i cohesionat, un Govern de canvi, un Govern de la gent i per a la gent, de tothom i per a tothom", va assegurar ahir Ballart en fer balanç del primer any de mandat.

L'alcalde va ressaltar que en els primers 100 dies de mandat es van presentar i acordar diferents mesures com el Programa de Govern per al mandat 2019-2023, i que en els primers mesos de govern també es van aprovar les ordenances fiscals i el pressupost 2020. D'entre les accions destacades d'aquest primer any, el primer edil va recordar la constitució de la comissió bilateral entre Ajuntament i Generalitat, l'inici de la "revolució verda", "el front comú contra l'amenaça d'Endesa per la condonació del deute de les famílies protegides per la llei 24/2015", el Pla Local d'Habitatge de Terrassa 2019-25, la T-Hospital, i l'aposta pel benestar animal i les rieres, entre d'altres.

Ballart també va fer referència a la pandèmia del coronavirus, que explica que portarà a repensar prioritats i a reajustar el pressupost per a la segona meitat de 2020 i l'any 2021. No obstant això, el primer edil creu que la crisi de la Covid-19 "ens ha fet millor Govern i millor Ajuntament, ens ha permès treure el millor de totes i tots nosaltres i servir la ciutat amb una intensitat extraordinària". "El Govern Municipal i l'Ajuntament han estat a l'altura del repte tan extraordinari que hem hagut d'afrontar. Hem funcionat durant gairebé 3 mesos els 7 dies de la setmana, les 24 hores del dia, sota una gran pressió i prenent decisions urgents. Més de 200 decisions i mesures en 2 mesos i mig. Decisions sempre guiades per un mateix fil conductor: preservar abans que res les persones i famílies més vulnerables; ajudar les empreses i comerços; introduir mesures socials per reduir l'impacte de la crisi i donar seguretat i esperança a la gent", assegura Ballart. "Hem superat amb nota la part pitjor de la crisi, la més dura, i ara estem treballant per suavitzar la postcrisi i aprofitar totes les oportunitats de canvi i de millora que se'ns presentin", va afegir ahir.

Isaac Albert, primer tinent d'alcalde i portaveu d'ERC-MES, va comentar que la voluntat del Govern municipal era "crear un nou relat de l'acció de govern, dibuixar nous camins i teixir nous espais de confiança on els projectes de ciutat siguin de tots i totes, per aconseguir fer renéixer la ciutat de Terrassa".

Per a Albert, la crisi sanitària "ens ha agafat treballant, amb una resposta que ha estat eficient i eficaç, i ara ens toca treballar per establir noves mirades i visions per al nou projecte de present i futur".

En aquest sentit, Ballart va explicar els dos instruments decisius per al futur: un paquet de mesures postcrisi que ja s'ha començat a aplicar i un Pacte de Ciutat en què s'està treballant.