Junts per Terrassa es retira del Pacte de Ciutat

16.06.2020 | 13:07

La debilitat del futur Pacte de Ciutat per la recuperació de la Covid-19 s'ha afeblit encara més després de l'anunci de Junts Per Terrassa de retirar-se del mateix "fins que no es donin les condicions de diàleg sincer i col·laboració". Menys de 24 hores després d'haver anunciat en roda de premsa que seguirien treballant pel Pacte de Ciutat, la formació política que encapçalen Miquel Sàmper i Meritxell Lluís consideren que la situació s'ha enfosquit molt més i que sembla difícil que aquesta proposta qualli. Junts per Terrassa afirma que "lluny de solucionar-se, la picabaralla entre Tot per Terrassa i el PSC s'ha instal·lat en el terreny personal i això és molt perillós". Aquesta decisió coincideix amb l'anunci del PSC de retirar la confiança institucional a Jordi Ballart i no participar provisionalment en les reunions del Pacte de Ciutat. Junts per Terrassa ja no participarà en la trobada prevista aquesta tarda. Per tant ja són les dues formacions que de forma provisional deixen aquest gran acord de ciutat que ja va uns dies que trontolla del tot.