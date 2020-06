Junts per Terrassa diu que s'ha de pensar en la ciutat

15.06.2020 | 21:38

L'actual situació política a la ciutat va ser analitzada ahir per la portaveu de Junts per Terrassa, Meritxell Lluís i el president d'aquest grup municipal, Miquel Sàmper. Van mostrar la seva preocupació pel futur del Pacte de Ciutat.

Lluís va assegurar que Terrassa no és "mereix aquest espectacle" i va admetre que el futur d'aquest gran acord està en fals. "Per poder tancar un pacte de ciutat es necessita diàleg sincer i col·laboració i aquests dos aspectes no existeixen en aquests moments", apunta Meritxell Lluís.

Miquel Sàmper va assegurar que el compromís que Junts per Terrassa té amb la ciutat és el primer i "lluitarem fins als últims instants per un Pacte de Ciutat que és necessari". Sàmper també va elevar el to crític. "No es pot dirigir la tercera ciutat de Catalunya a cop de xarxes socials. S'està governant de forma infantil. S'ha de pensar en la ciutat i no en les qüestions personals".

part de la política

Junts per Terrassa recorda que la política "implica oposició i aquesta forma part de la política. Si hi ha una denúncia que fa tres setmanes està perduda en un calaix la nostra feina és preguntar al respecte. A TXT li costa digerir la feina de l'oposició", apunta Sàmper.

Respecte a la possibilitat que Junts per Terrassa pogués desenvolupar una tasca de mediador en aquesta situació, Meritxell Lluís va assegurar que "primer s'ha d'acceptar per les dues parts i s'ha de demanar. És veritat que nosaltres hem treballat al Govern tant amb el PSC com persones de TXT i des de l'humilitat si podem ajudar ho farem".

Lluís i Sàmper van demanar que "els personalismes i el victimisme desapareguin. Aquí no s'han de parlar de persones, s'han de parlar de regidors, de l'alcalde, dels càrrecs que ocupen i les seves responsabilitats".