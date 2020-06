Ciutadans s'uneix a Junts per Terrassa i PSC i deixa el Pacte de Ciutat

16.06.2020 | 20:23

L'equip de Govern s'ha quedat completament sol en els treballs del Pacte de Ciutat. Ciutadans ha anunciat en un comunicat que deixa la seva participació en les comissions de treball. La formació taronja segueix el pas que ha pres aquest matí Junts per Catalunya. El PSC ja va pendra aquesta decisió la passada setmana. Així, l'oposició en bloc ha deixat sol a Tot per Terrassa i ERC en aquest gran acord de ciutat per afrontar el futur després de la pandèmia de la Covid-19.

El líder de Ciutadans, Javier Gonzàlez, informava que la seva formació "deixarà a partir d'avui mateix d'assistir a tots els grups de treball per al Pacti de Ciutat", i ho ha justificat "si ja era poc eficient el treball sense la presència del principal partit de l'oposició, en solitari deixa de tenir sentit".