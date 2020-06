Ciutadans es manté al Pacte de Ciutat amb crítiques

16.06.2020 | 13:33

Ciutadans és en aquests moments l'únic partit de l'oposició que segueix al Pacte de Ciutat malgrat la tensió existent entre Tot per Terrassa i el PSC. El seu líder, Javier González, ha indicat que "continuarem treballant pel Pacte de Ciutat, entre altres raons perquè Tot per Terrassa no és Terrassa". La formació taronja ha traslladat un total de 60 propostes a les diferents comissions de treball d'aquest pacte. Malgrat aquesta participació, Ciutadans recorda que "és condició necessària la participació de tots els grups polítics amb representació l'Ajuntament" (en referència a PSC i Junts per Terrassa i ha afegit que, no obstant això "és només el preàmbul a la participació de la ciutadania en la projecció de Terrassa més enllà de la COVID-19".