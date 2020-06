Terrassa podria passar a la fase 3 aquest dijous

La crisi del coronavirus

Redacció / Agències

15.06.2020 | 13:12

El Procicat, a proposta del Departament de Salut, proposa que a partir d'aquest mateix dijous 18 de juny, les regions sanitàries de Barcelona (en la qual està inclosa la ciutat de Terrassa) i Lleida passin a la fase 3 del desconfinament, unint-se a la resta de regions del país.

L'avançament d'una fase a una altra de qualsevol territori es basa en la conjunció de múltiples factors. "D'una banda, es continua constatant que es manté l'evolució a la baixa dels factors de risc epidemiològic –bàsicament, la incidència de nous casos i la taxa reproductiva efectiva-. D'altra banda, l'impuls donat a l'atenció primària per a la capacitat de diagnòstic i de seguiment de casos amb la disposició de proves PCR també contribueix a considerar que és el moment per a fer aquest nou pas de fase", expliquen des de la Generalitat.

Quan tot el país estigui en fase 3, Torra, com "autoritat competent", pensa donar per "tancada" aquesta fase immediatament, per acabar així amb l'estat d'alarma i donar pas a la "nova normalitat", han puntualitzat fonts de la Generalitat. "Preferim parlar de temps excepcionals de solidaritat i compromís social. No volem tornar a velles normalitats, sinó a nous futurs. S'acabarà així, de fet i en la pràctica, com hauria d'haver passat fa setmanes, aquest estat d'alarma, que jutgem centralista i centralitzador i que no hauria d'haver existit mai ", ha plantejat Torra.