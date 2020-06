El PSC retira la confiança política i institucional a l'alcalde de Terrassa

15.06.2020 | 10:44

Continua la guerra oberta entre el PSC i Tot per Terrassa. El Grup Municipal Socialista ha anunciat aquest matí que retira la confiança política i institucional a l'alcalde de Terrassa Jordi Ballart, tot i que no especifica al seu comunicat en que consisteix aquesta decisió. La mesura té a veure amb "el clima de desconfiança que s'ha instal·lat entre l'equip de govern i l'oposició, en especial per l'acusació d'homofòbia que va fer dimecres passat l'alcalde cap a dos regidors socialistes."

El PSC acusa l'alcalde fugir cap endavant en l'assumpte dels insults i en comptes de posar-se en contacte amb els regidors acusats d'insultar-lo ha denunciat en nom de l'Ajuntament els fets a la Generalitat "utilitzant una institució de tothom per salvar el seu error".

Aquesta situació va provocar la decisió del PSC d'abandonar el Pacte de Ciutat per la recuperació econòmica fins que es produeixi la rectificació de l'alcalde i estableixi un escenari de confiança i cordialitat entre els partits polítics.

Tanmateix, el PSC va anunciar que interposarà una querella en relació a les acusacions d'homofòbia contra dos dels seus regidors, Alfredo Vega i Marc Armengol. Una de las persones contra les que es dirigirà aquesta querella és un dels dos denunciats per la Policia Municipal durant el confinament que van ser objecte d'un presumpte tracte de favor en haver-se "perdut" els expedients de les seves multes. En aquest sentit, el PSC també ha anunciat que convocarà una reunió extraordinària de la Comissió de Transparència en relació al cas de les denúncies "oblidades" "per tal que compareguin totes les persones implicades i poder esclarir els dubtes en relació a aquest assumpte.