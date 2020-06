La Policia Nacional de Terrassa reobre les oficines d'expedició de DNI

La crisi del coronavirus

Redacció

15.06.2020 | 14:05

La Policia Nacional ha reobert aquest dilluns, amb estrictes mesures de seguretat, totes les oficines de tramitació de DNI, passaports o targetes d'identitat de ciutadà estrangers de Barcelona, entre elles, la de Terrassa, que es van tancar arran de l'estat d'alarma per la pandèmia. Segons ha informat la Prefectura Superior de Policia de Catalunya, el passat 27 de maig es va reprendre de manera progressiva el servei de cita prèvia per a l'obtenció del DNI o passaport, a través d'internet. A partir d'avui es reprèn el servei presencial d'expedició de documents d'identitat, per a les persones que disposin de cita prèvia, de moment només en horari de matí, de 8.30 a 14.30 hores, excepte les oficines situades en la comissaria de plaça Espanya, a Barcelona, que funciona de 9.00 a 15.00 hores.