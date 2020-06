Les autoritats de la Unió Europea veuen possible un rebrot amb confinament

Les autoritats de la Unió Europea veuen possible un rebrot amb confinament

La crisi del coronavirus

15.06.2020 | 08:32

Les autoritats de la Unió Europea veuen possible un rebrot amb confinament

El Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDE en sigles en anglès) considera que el risc d'una segona onada d'infecciós per coronavirus que obligui a noves mesures de confinament és entre moderada i alta.

Aquest organisme europeu preveu un repunt moderat de les xifres d'infecció les pròximes setmanes tot i que ja s'ha superat el pic d'infecció a la majoria de països de la Unió.

La directora de l'ECDC, Andrea Ammon, ha dit que la pandèmia no ha acabat i que és important complir amb les recomanacions sobre distanciament físic, mantenir alts estàndards d'higiene de mans i protocol respiratori" i assegura que existeix el risc que moltes persones no realitzin amb rigor les mesures preventives degut al que ha qualificat com a "fatiga d'aïllament".