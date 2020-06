L'alcalde rep finalment al secretari general de CCOO

L.M.A.

15.06.2020 | 20:00

La reunió entre l'alcalde, Jordi Ballart, i Enrique Rodríguez, secretari general de CCOO al Vallès Occidental i la Catalunya Central, s'ha celebrat finalment en la tarda d'aquest dilluns després que la trobada fos anul·lada, des d'Alcadia, dues vegades en vuit dies. Rodríguez havia criticat públicament el fet que Ballart no "té temps de reunir-se amb la primera organització sindical del país". La reunió s'emmarca en els contactes amb els principals agents socioeconòmics de la ciutat per impulsar la reactivació econòmica. Una vegada finalitzada la trobada, el secretari comarcal de CCOO ha explicat a Diari de Terrassa que "ha estat més un problema de gestió, que ha estat un desencert, que de voluntat" i per això "donem l'assumpte per tancat". Per la seva part, Isaac Albert, regidor de Promoció Econòmica, ha explicat que el fet que la segona reunió prevista s'anul·lés a última hora divendres "ha pogut generar alguns malentesos, que han quedat bastant clars".