Junts per Terrassa diu que la ciutat no es mereix "aquest espectacle"

15.06.2020 | 14:00

Meritxell Lluís i Miquel Sàmper, portaveu i president del grup municipal de Junts per Terrassa, respectivament, han valorat aquest migdia la situació política actual i afirmen que "la ciutat no es mereix un espectacle com el que s'està veient". Estan preocupats pel futur del Pacte de Ciutat pel darrer enfrontament entre el PSC i l'equip de Govern pels presumptes insults homòfobs que van proferits per dirigents socialistes sobre l'alcalde, Jordi Ballart. Junts per Terrassa afirma que treballarà fins a la fi perquè arribi a bon port el Pacte de Ciutat, però creu que s'està en fals i demana a Ballart que deixi de governar a "cop de xarxes socials". Lluís i Sàmper afirmen que el diàleg de les forces polítiques ha de ser "sincer i col·laboratiu. Un fet que no és dona en aquests moments". Junts per Terrassa veu molt difícil que el Pacte de Ciutat acabi quallant, però insisteix que lluitaran fins a la fi per fer-ho possible.